Duas crias de puma raro nascem em zoológico no México

Batizadas de "Pandemia" e Quarentena" as duas crias de puma americano, ameaçado de extinção, são os novos habitantes do Bio Zoo Africano em Córdoba, Estado de Veracruz, a cerca de 290 quilómetros a leste da Cidade do México.

As duas crias, um macho e uma fêmea, pertencem a uma família de pumas que foi resgatada de um circo, depois de ter sido aprovada uma lei no México, em 2015, que proíbe a participação de animais selvagens em espetáculos.