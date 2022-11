Na Suíça, dezenas de pessoas protestaram em frente ao Museu da FIFA, na cidade de Zurique. O objetivo é dar voz aos direitos da comunidade LGBT+, dias antes do início do Campeonato do Mundo de Futebol, que tem lugar no Qatar.

O torneio acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro neste país, onde a homossexualidade éilegal.