Fãs de tatoagens juntam-se me Hong Kong para feira internacional
No Comment

Vídeo. Fãs de tatuagens juntam-se em Hong Kong para feira internacional

Últimas notícias:

Durante três dias, a Exposição Internacional de Tatuagens de Hong Kong, na China, reúne os amantes da arte corporal. A caligrafia chinesa e os retratos de animais de estimação são tendências populares no mundo das tatuagens.

Hong Kong é durante três dias o palco da arte de tatuar o corpo. Os desenhos de inspiração asiática são um tema popular na Exposição Internacional de Tatuagens deste ano.

Durante estes das, tatuadores e fãs exibiram a sua arte corporal, inspirada em temas que vão da mitologia aos desenhos animados e até retratos de animais de estimação

Alguns modelaram os seus desenhos realmente especiais para um concurso no palco, perante um painel de juízes que avaliou os melhores trabalhos.

O evento reuniu quase uma centena de stands e 70 tatuadores de todo o mundo, incluindo Japão, Taiwan, Hong Kong, China, Sérvia, Polónia, Singapura, Tailândia, Hungria, França e Reino Unido.

A feira deste ano registou um aumento do número de tatuadores da China continental, que se deslocaram à cidade, na esperança de aumentar a sua visibilidade e dos seus trabalhos.

