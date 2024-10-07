Vídeo. Fãs de tatuagens juntam-se em Hong Kong para feira internacional

Hong Kong é durante três dias o palco da arte de tatuar o corpo. Os desenhos de inspiração asiática são um tema popular na Exposição Internacional de Tatuagens deste ano.
Durante estes das, tatuadores e fãs exibiram a sua arte corporal, inspirada em temas que vão da mitologia aos desenhos animados e até retratos de animais de estimação
Alguns modelaram os seus desenhos realmente especiais para um concurso no palco, perante um painel de juízes que avaliou os melhores trabalhos.
O evento reuniu quase uma centena de stands e 70 tatuadores de todo o mundo, incluindo Japão, Taiwan, Hong Kong, China, Sérvia, Polónia, Singapura, Tailândia, Hungria, França e Reino Unido.
A feira deste ano registou um aumento do número de tatuadores da China continental, que se deslocaram à cidade, na esperança de aumentar a sua visibilidade e dos seus trabalhos.