Vídeo. O momento em que as reféns israelitas se reencontram com as famílias após o cessar-fogo em Gaza

Três reféns israelitas reuniram-se com as famílias num regresso emocionado a casa no domingo, após a sua libertação no âmbito de um acordo de cessar-fogo.

Romi Gonen, 24 anos, raptada no festival de música Nova, e Emily Damari, 28 anos, bem como Doron Steinbrecher, 31 anos, raptada no Kibbutz Kfar Aza, regressaram a Israel ao abrigo da trégua. Apesar das preocupações iniciais com a saúde, os três conseguiram andar sem ajuda e permanecerão no hospital para observação.

No exterior do hospital, centenas de pessoas juntaram-se, dançando e aplaudindo para celebrar o seu regresso.

O cessar-fogo, que aumenta as esperanças de pôr fim ao conflito de 15 meses, inclui a libertação faseada de 33 reféns ao longo de seis semanas. Em troca, Israel libertará cerca de 2.000 prisioneiros palestinianos.