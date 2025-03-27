Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ataque russo na quarta-feira à noite na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv
No Comment

Vídeo. Imagens mostram alegado ataque de drones da Rússia contra Kharkiv

Últimas notícias:

Um ataque de drones russos em Kharkiv feriu 12 pessoas, incluindo uma criança. As forças ucranianas intercetaram 42 de 86 drones, enquanto incêndios devastavam instalações.

Um ataque aéreo russo com drones atingiu Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, na noite de quarta-feira, ferindo pelo menos 12 pessoas. Entre os feridos está uma menina de 12 anos, de acordo com as autoridades locais e serviços de emergência.

Mais de 117 efetivos de emergência foram mobilizados para combater os incêndios e auxiliar as vítimas. Um dos maiores incêndios, que cobriu 2.500 metros quadrados, deflagrou numa instalação de produção, com os esforços de combate a incêndios a continuarem durante a noite.

A Força Aérea Ucraniana relatou que intercetou 42 dos 86 drones russos, enquanto 26 outros não conseguiram alcançar os alvos pretendidos devido a contramedidas eletrónicas. No entanto, destruição generalizada foi relatada em várias regiões.

