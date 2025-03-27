Vídeo. Imagens mostram alegado ataque de drones da Rússia contra Kharkiv

Um ataque aéreo russo com drones atingiu Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, na noite de quarta-feira, ferindo pelo menos 12 pessoas. Entre os feridos está uma menina de 12 anos, de acordo com as autoridades locais e serviços de emergência.
Mais de 117 efetivos de emergência foram mobilizados para combater os incêndios e auxiliar as vítimas. Um dos maiores incêndios, que cobriu 2.500 metros quadrados, deflagrou numa instalação de produção, com os esforços de combate a incêndios a continuarem durante a noite.
A Força Aérea Ucraniana relatou que intercetou 42 dos 86 drones russos, enquanto 26 outros não conseguiram alcançar os alvos pretendidos devido a contramedidas eletrónicas. No entanto, destruição generalizada foi relatada em várias regiões.