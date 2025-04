Vídeo. Polémica em praia no Montenegro por causa de empresa dos Emirados

Cidadãos e ativistas protestam contra um acordo de arrendamento de praia proposto com a Eagle Hills dos Emirados Árabes Unidos, temendo que isso comprometa a soberania nacional e as proteções ambientais.

Os críticos argumentam que o acordo contorna as leis locais e privilegia os investidores estrangeiros. O presidente Milatović apoia os protestos, enfatizando que os investimentos devem respeitar o quadro legal de Montenegro e as necessidades da comunidade.

Com 12 quilómetros ao longo da costa do Adriático de Montenegro, Velika Plaža (Praia Longa) não é apenas a praia mais longa de Montenegro, mas também uma das mais longas de toda a Europa. As suas areias intocadas e beleza renderam-lhe reconhecimento global quando o The New York Times a destacou na sua prestigiada lista “Top Places to Go in 2010”, juntamente com a ilha próxima de Ada Bojana e o icónico Hotel Mediteran.