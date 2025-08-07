Vídeo. Crianças feridas em Gaza recebem tratamento médico em São Francisco

A jovem de 14 anos, Layan, e a menina de seis anos, Ghazal, foram retiradas da zona de conflito para receber cuidados urgentes.
Layan sofreu queimaduras graves e ferimentos de estilhaços quando a sua escola foi bombardeada. Está acompanhada pela mãe e pela irmã mais nova. Ghazal, ferida por uma explosão enquanto a sua família estava deslocada em Rafah, também está acompanhada pela mãe e pelos irmãos.
A missão é liderada pela HEAL Palestine, que ajuda a fazer a ligação entre crianças feridas de Gaza a hospitais nos Estados Unidos. Um terceiro menino, Anas, de oito anos, chegou um dia antes. Sofreu ferimentos graves nas pernas num bombardeamento que matou o pai.