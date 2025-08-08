Vídeo. Trupe em Gaza ensaia diariamente sob bombardeios e desalojamento

Funcionários e estudantes realizam sessões diárias em campos de refugiados, praticando instrumentos e canções patrióticas, apesar da guerra em curso.
No norte da Faixa de Gaza, sob cerco, o grupo apresentou uma obra da lenda egípcia Umm Kulthum, juntamente com peças nacionais palestinianas. O instrutor de oud, Dr. Ismail Daoud, apresentou o conjunto do campo de refugiados do norte, explicando que treinaram coletivamente durante um ano em condições improvisadas.
As atuações do grupo, realizadas entre as ruínas, refletem os esforços para manter a vida cultural em meio ao conflito contínuo na Faixa de Gaza.