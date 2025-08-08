Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Um campo de tendas para palestinianos deslocados estende-se ao longo da Cidade de Gaza, domingo, 3 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Trupe em Gaza ensaia diariamente sob bombardeios e desalojamento

Últimas notícias:

Na devastada Gaza, músicos do Conservatório Nacional Edward Said estão a reconstruir o seu grupo artístico após um ano de ensaios em meio ao deslocamento e destruição.

Funcionários e estudantes realizam sessões diárias em campos de refugiados, praticando instrumentos e canções patrióticas, apesar da guerra em curso.

No norte da Faixa de Gaza, sob cerco, o grupo apresentou uma obra da lenda egípcia Umm Kulthum, juntamente com peças nacionais palestinianas. O instrutor de oud, Dr. Ismail Daoud, apresentou o conjunto do campo de refugiados do norte, explicando que treinaram coletivamente durante um ano em condições improvisadas.

As atuações do grupo, realizadas entre as ruínas, refletem os esforços para manter a vida cultural em meio ao conflito contínuo na Faixa de Gaza.

