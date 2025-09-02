Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Joy Okwanjire, com mais de 70 anos, enche um jarro como parte do seu percurso diário entre colinas íngremes para recolher água de um riacho a mais de um quilómetro de distância, a 20.19.2024, em Mubushuro, Uganda
No Comment

Vídeo. Aldeias africanas continuam a enfrentar o fardo da recolha de água

Últimas notícias:

Em toda a África rural, a busca diária por água continua a ser uma luta, muitas vezes suportada por mulheres e crianças que percorrem longas distâncias até riachos e nascentes.

Em aldeias sem água canalizada ou reservatórios de recolha de chuva, a jornada pode demorar horas, caminhando por caminhos íngremes e carregando pesados bidões de volta colina acima.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

À medida que as comunidades envelhecem, o fardo recai cada vez mais sobre mulheres idosas, muitas delas viúvas e a viver sozinhas, que continuam estas caminhadas exigentes apesar da força a esmorecer.

A rotina repete-se todas as manhãs, um ritmo de necessidade que molda a vida em todo o continente, onde o acesso a água limpa e fiável é escasso e o esforço para a obter é incessante.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE