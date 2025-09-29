Vídeo. Chuvas intensas provocam resgates e evacuações no norte de Espanha

De acordo com a emissora RTVE, residentes em várias localidades ficaram presos em suas casas quando chuvas repentinas inundaram ruas e sistemas de drenagem.
As áreas mais afetadas incluíram Cuarte, Cadrete e María de Huerva, onde os serviços de emergência responderam a mais de 120 chamados para resgates e evacuações. A mídia local informou que bombeiros e equipas de proteção civil trabalharam durante a noite para ajudar os que ficaram presos, enquanto as inundações também afetaram municípios na região de Valência, onde caíram até 57 litros em 35 minutos.
As operações de limpeza começaram na segunda-feira, com equipas do Departamento de Obras Públicas a utilizar maquinaria pesada para remover detritos e reabrir estradas bloqueadas. Bombeiros também realizaram resgates em Castellón, onde uma pessoa presa num veículo foi retirada em segurança, enquanto filmagens de Manises mostraram carros a lutar para navegar em ruas alagadas.