Uma mulher caminha sob chuva intensa em Barcelona, 11/09/2025.
No Comment

Vídeo. Chuvas intensas provocam resgates e evacuações no norte de Espanha

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Pelo menos 20 litros de chuva por metro quadrado caíram em apenas 15 minutos no domingo, provocando inundações repentinas na província de Saragoça, em Espanha, deixando veículos presos.

De acordo com a emissora RTVE, residentes em várias localidades ficaram presos em suas casas quando chuvas repentinas inundaram ruas e sistemas de drenagem.

As áreas mais afetadas incluíram Cuarte, Cadrete e María de Huerva, onde os serviços de emergência responderam a mais de 120 chamados para resgates e evacuações. A mídia local informou que bombeiros e equipas de proteção civil trabalharam durante a noite para ajudar os que ficaram presos, enquanto as inundações também afetaram municípios na região de Valência, onde caíram até 57 litros em 35 minutos.

As operações de limpeza começaram na segunda-feira, com equipas do Departamento de Obras Públicas a utilizar maquinaria pesada para remover detritos e reabrir estradas bloqueadas. Bombeiros também realizaram resgates em Castellón, onde uma pessoa presa num veículo foi retirada em segurança, enquanto filmagens de Manises mostraram carros a lutar para navegar em ruas alagadas.

