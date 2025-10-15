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Veículos danificados estão imersos na lama após inundações em Poza Rica, no estado de Veracruz, México
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Vídeo. Chuvas torrenciais devastam México, 64 mortos e dezenas de desaparecidos

Últimas notícias:

Mais de 300 comunidades no centro e leste do México continuaram isoladas na terça-feira, após deslizamentos mortais e inundações devastarem a região, resultando em pelo menos 64 mortos.

Milhares de soldados e trabalhadores de emergência foram mobilizados para limpar estradas e restabelecer o acesso a áreas isoladas por torrentes de lama e destroços. As autoridades alertaram que dezenas de pessoas continuam desaparecidas e que a escala do desastre em aldeias remotas nas montanhas ainda não está clara.

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As chuvas intensas foram causadas pela convergência de duas tempestades tropicais na costa oeste do México, ocorrendo no final de uma época de chuvas excepcionalmente intensa. Rios transbordaram e encostas fragilizadas provocaram destruição generalizada, submergindo aldeias e arrastando infraestruturas. As autoridades informaram que helicópteros e barcos estão a ser usados para alcançar comunidades onde o acesso por estrada continua impossível.

Em algumas das áreas mais afetadas, residentes locais juntaram-se aos esforços de resgate para entregar alimentos e suprimentos. Em Hidalgo, voluntários caminham durante horas para chegar a assentamentos isolados, enquanto outros organizaram evacuações aéreas para idosos e crianças presos pelas inundações. A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que a prioridade imediata do governo é reabrir estradas e entregar ajuda essencial às comunidades afetadas.

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