Vídeo. Chuvas torrenciais devastam México, 64 mortos e dezenas de desaparecidos

Milhares de soldados e trabalhadores de emergência foram mobilizados para limpar estradas e restabelecer o acesso a áreas isoladas por torrentes de lama e destroços. As autoridades alertaram que dezenas de pessoas continuam desaparecidas e que a escala do desastre em aldeias remotas nas montanhas ainda não está clara.
As chuvas intensas foram causadas pela convergência de duas tempestades tropicais na costa oeste do México, ocorrendo no final de uma época de chuvas excepcionalmente intensa. Rios transbordaram e encostas fragilizadas provocaram destruição generalizada, submergindo aldeias e arrastando infraestruturas. As autoridades informaram que helicópteros e barcos estão a ser usados para alcançar comunidades onde o acesso por estrada continua impossível.
Em algumas das áreas mais afetadas, residentes locais juntaram-se aos esforços de resgate para entregar alimentos e suprimentos. Em Hidalgo, voluntários caminham durante horas para chegar a assentamentos isolados, enquanto outros organizaram evacuações aéreas para idosos e crianças presos pelas inundações. A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que a prioridade imediata do governo é reabrir estradas e entregar ajuda essencial às comunidades afetadas.