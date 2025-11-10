Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Marionetas gigantes dançam nas ruas de Bamaco, Mali, 6 nov. 2025
No Comment

Vídeo. Mali: marionetas gigantes animam Bamaco em plena crise de combustíveis e conflito

Últimas notícias:

Desfilaram marionetas gigantes no festival anual de marionetas de Bamaco, oferecendo um raro momento de alegria, apesar dos desafios económicos e de segurança.

De 6 a 8 de novembro, um desfile de marionetas gigantes saiu às ruas de Bamako, capital do Mali, para o festival anual de marionetas "Rendez-Vous Chez Nous". Isto aconteceu apesar de um bloqueio de combustíveis paralisante e de ameaças à segurança.

Na sua nona edição, o evento reuniu mais de 200 marionetas e atraiu multidões ávidas por um momento de diversão e descontração.

Enraizado nas tradições ancestrais do Mali, o teatro de marionetas há muito que ensina e une comunidades.

E numa altura em que o país enfrenta dificuldades económicas e insegurança, muitos veem no festival um raro espaço de alegria, criatividade e convivência social.

