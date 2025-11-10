Vídeo. Mali: marionetas gigantes animam Bamaco em plena crise de combustíveis e conflito

De 6 a 8 de novembro, um desfile de marionetas gigantes saiu às ruas de Bamako, capital do Mali, para o festival anual de marionetas "Rendez-Vous Chez Nous". Isto aconteceu apesar de um bloqueio de combustíveis paralisante e de ameaças à segurança.
Na sua nona edição, o evento reuniu mais de 200 marionetas e atraiu multidões ávidas por um momento de diversão e descontração.
Enraizado nas tradições ancestrais do Mali, o teatro de marionetas há muito que ensina e une comunidades.
E numa altura em que o país enfrenta dificuldades económicas e insegurança, muitos veem no festival um raro espaço de alegria, criatividade e convivência social.