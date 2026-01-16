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Mulheres dançam na neve
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Vídeo. Japão: Cerimónia tradicional de pilar arroz numa aldeia nevada de Aomori

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Em Aomori, no Japão, mulheres de quimono realizaram a cerimónia Taue Mochitsuki de pilar arroz sob queda de neve, para garantir boa colheita e proteção da família

Japão desperta com neve espessa em Aomori, onde mulheres com quimonos vistosos se reuniram esta semana para um ritual enraizado na vida quotidiana. Na aldeia de Higashidoori, dançarinos executaram o Taue Mochitsuki, uma cerimónia de pilagem de arroz realizada num santuário local. Cinco mulheres colocaram-se à volta de um pequeno almofariz, batendo arroz para mochi com malhos de madeira enquanto a neve caía sem parar.

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A dança seguiu-se a cantos entoados em frente de casas cobertas por neve acabada de cair. Os gestos são simples e repetidos, destinados a pedir uma boa colheita e a proteger as famílias ao longo do ano. O frio tornou o trabalho mais exigente, sobretudo para estreantes, mas o ambiente manteve-se calmo e concentrado.

Transmitido de geração em geração, o ritual está hoje reconhecido como património cultural imaterial de tradição popular. Remonta à confeção comunitária de mochi, uma antiga tradição agrícola associada a preces por colheitas abundantes.

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