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Ativistas do movimento suíço de cidadãos Campax projetaram uma imagem satírica do Presidente dos EUA, Donald Trump, numa pista de esqui em Davos, Suíça, 19 jan. 2026
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Vídeo. Ativistas projetam imagem satírica de Trump em Davos

Últimas notícias:

Em Davos, ativistas projetaram numa encosta de esqui uma imagem satírica do presidente dos EUA, Donald Trump.

O movimento de cidadãos suíço Campax projetou nas pistas de esqui de Davos, na Suíça, uma imagem satírica de Donald Trump, presidente dos EUA, que deverá participar no Fórum Económico Mundial na quarta-feira.

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Coincidiu com protestos mais amplos em Zurique, onde mais de 1.000 pessoas se reuniram na noite de segunda-feira para contestar a reunião anual de líderes políticos e empresariais mundiais.

Viam-se agentes da polícia e carrinhas à volta de Bürkliplatz enquanto a multidão se juntava às 18h30. A manifestação, convocada por uma coligação de grupos de esquerda, criticou a influência empresarial e o cariz elitista do Fórum Económico Mundial.

O Campax afirmou que a projeção simbolizava a distância entre o poder e o público.

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