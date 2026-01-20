Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tempestade provoca nevões no Extremo Oriente russo
No Comment

Vídeo. Rússia, Kamchatka: desenterram casas de espessas camadas de neve

Últimas notícias:

Imagens mostram equipas de resgate russas a desenterrar casas debaixo de neve profunda na península de Kamchatka, no Extremo Oriente, perto do Japão

Um ciclone poderoso atingiu a península de Kamchatka, no Extremo Oriente russo, trazendo ventos fortes e queda de neve recorde.

Transporte público parcialmente suspenso na capital regional, Petropavlovsk-Kamchatski.

Autocarros substituídos por veículos todo-o-terreno, que estão a transportar pessoas pelas principais rotas da cidade.

Neve a cair dos telhados dos edifícios provocou a morte de duas pessoas, disseram as autoridades na quinta-feira, que declararam situação de emergência à medida que uma tempestade de neve de grande intensidade atingia a região.

Imagens mostraram enormes montes de neve a chegar ao segundo andar dos edifícios e pessoas a abrir caminho nas estradas, enquanto a neve cobria carros de ambos os lados.

Embora a neve intensa não seja incomum em Kamchatka, península do Extremo Oriente russo que se estende em direção ao Japão, a intensidade invulgar da tempestade deixou a capital regional parcialmente paralisada.

