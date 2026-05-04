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Draga-minas alemão ruma ao Mediterrâneo para possível missão no estreito de Ormuz
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Vídeo. Alemanha: navio caça-minas segue para Mediterrâneo para possível missão em Hormuz

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Navio caça-minas alemão Fulda parte de Kiel rumo ao Mediterrâneo, numa altura em que Berlim pondera futura missão no estreito de Ormuz

O caça-minas Fulda da Marinha alemã deixou na segunda-feira a base naval de Kiel-Wik, rumo ao Mediterrâneo, num contexto de discussões sobre uma possível missão no estreito de Ormuz.

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Imagens mostraram membros da tripulação a preparar-se a bordo antes de o navio deixar o porto.

O navio transporta até 45 militares e deverá permanecer no mar cerca de duas semanas.

Responsáveis alemães referiram que qualquer futura missão junto a Ormuz exigirá aprovação do Bundestag e uma base jurídica sólida, que poderá incluir um mandato da ONU.

As discussões sobre o eventual destacamento decorrem num contexto de tensões persistentes que afetam a segurança marítima na região.

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