Vídeo. Alemanha: navio caça-minas segue para Mediterrâneo para possível missão em Hormuz

O caça-minas Fulda da Marinha alemã deixou na segunda-feira a base naval de Kiel-Wik, rumo ao Mediterrâneo, num contexto de discussões sobre uma possível missão no estreito de Ormuz.
Imagens mostraram membros da tripulação a preparar-se a bordo antes de o navio deixar o porto.
O navio transporta até 45 militares e deverá permanecer no mar cerca de duas semanas.
Responsáveis alemães referiram que qualquer futura missão junto a Ormuz exigirá aprovação do Bundestag e uma base jurídica sólida, que poderá incluir um mandato da ONU.
As discussões sobre o eventual destacamento decorrem num contexto de tensões persistentes que afetam a segurança marítima na região.