Muitos polacos celebraram o Dia de Todos os Santos, assinalado esta terça-feira, 1 de novembro, com uma visita noturna aos cemitérios onde repousam na eternidade os entes queridos.

O dia é também feriado nacional na Polónia e é celebrado com muita emoção e dedicação pelos polacos, que decoram as campas com flores frescas, em especial crisântemos, e acendem milhares de velas na crença de que assim iluminem o caminho das almas o meio das trevas.