Pelo menos 59 pessoas morreram no Peru desde o início das monções

Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 12.000 foram afetadas durante a estação das chuvas, desde Setembro do ano passado, no Peru. Nos últimos dias, a passagem do ciclone Yaku provocou chuvas fortes que causaram inundações e levaram vários rios a galgarem as suas margens.

Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 12.000 foram afetadas durante a estação das chuvas, desde Setembro do ano passado, no Peru. Nos últimos dias, a passagem do ciclone Yaku provocou chuvas fortes que causaram inundações e levaram vários rios a galgarem as suas margens.