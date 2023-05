A Rússia comemorou o Dia da Vitória, que celebra o triunfo das tropas aliadas sobre a Alemanha nazi, em 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. Como é habitual houve um desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo.

As comemorações acontecem num momento de guerra com a Ucrânia, depois de a Rússia ter invadido o país no ano passado.