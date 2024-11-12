Vídeo. Artista cria forma de "terapia" no metro de Nova Iorque

Nos Estados Unidos, os passageiros do metro de Nova Iorque são convidados a escrever os seus pensamentos, aspirações, medos e até rabiscos em post-its.
Matthew Chavez lançou a primeira edição deste projeto em 2016, após a primeira eleição presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos.
Embora o seu projeto não seja político, o facto de ter sido implementado após as eleições está a gerar muitos comentários políticos.
Matthew Chavez afirmou que o seu projeto não é uma reação às eleições, mas um convite para expressar o que se sente no momento.