Vídeo. Hungria celebra feriado nacional com maior fogo de artifício da Europa

O espetáculo de 30 minutos iluminou a capital com mais de 45.000 fogos de artifício lançados a partir de 500 locais ao longo de um trecho de cinco quilómetros do rio, apoiados por barcaças e pontes.
O Dia de Santo Estêvão, celebrado anualmente a 20 de agosto, marca a fundação do estado húngaro e homenageia o Rei Estêvão I, que estabeleceu o reino cristão no ano 1000.
O governo gastou 10,6 milhões de euros no evento deste ano, o montante mais alto até à data. No entanto, sondagens indicam que dois terços dos húngaros se opõem ao custo, com os críticos a argumentarem que o dinheiro seria melhor direcionado para enfrentar desafios económicos, incluindo a inflação recorde e uma moeda em dificuldades.