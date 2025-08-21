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Fogo de artifício explode sobre o rio Danúbio como parte das celebrações do feriado nacional, em Budapeste, Hungria, quarta-feira, 20 de agosto de 2025
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Vídeo. Hungria celebra feriado nacional com maior fogo de artifício da Europa

Últimas notícias:

A Hungria celebrou o seu feriado nacional na quarta-feira com um espetáculo de fogos de artifício sobre o Rio Danúbio, em Budapeste, anunciado como o maior da Europa.

O espetáculo de 30 minutos iluminou a capital com mais de 45.000 fogos de artifício lançados a partir de 500 locais ao longo de um trecho de cinco quilómetros do rio, apoiados por barcaças e pontes.

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O Dia de Santo Estêvão, celebrado anualmente a 20 de agosto, marca a fundação do estado húngaro e homenageia o Rei Estêvão I, que estabeleceu o reino cristão no ano 1000.

O governo gastou 10,6 milhões de euros no evento deste ano, o montante mais alto até à data. No entanto, sondagens indicam que dois terços dos húngaros se opõem ao custo, com os críticos a argumentarem que o dinheiro seria melhor direcionado para enfrentar desafios económicos, incluindo a inflação recorde e uma moeda em dificuldades.

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