Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Manifestantes marcham durante um protesto a comemorar o aniversário dos assassinatos de Tlatelolco em 1968
No Comment

Vídeo. Confrontos em marcha na Cidade do México recordam massacre de 1968

Últimas notícias:

Confrontos ocorreram na Cidade do México na quinta-feira, durante a marcha anual em memória do massacre estudantil de 1968 em Tlatelolco. Milhares de pessoas saíram às ruas com bandeiras palestinianas e cartazes contra as operações militares de Israel em Gaza.

A manifestação, que tradicionalmente serve para lembrar as vítimas do massacre e chamar a atenção para os abusos de autoridade no México, também refletiu as crescentes preocupações com a violência nas escolas após o recente assassinato de um estudante numa escola associada à Universidade Nacional Autónoma.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os estudantes exigiram medidas de segurança mais robustas nas universidades e escolas secundárias, depois de as aulas terem sido suspensas ou transferidas para online em mais de metade dos departamentos da universidade esta semana devido a ameaças. As autoridades revelaram que o suspeito do assassinato da semana passada tinha ligações à ideologia “incel”, um movimento online cujos membros frequentemente expressam ressentimento violento contra as mulheres.

Embora a maior parte da marcha de quinta-feira tenha permanecido pacífica, grupos de manifestantes mascarados vandalizaram lojas, atiraram cocktails Molotov e confrontaram a polícia em frente ao Palácio Nacional. As autoridades da Cidade do México estimaram que 10.000 pessoas participaram na marcha, com cerca de 350 a agirem de forma agressiva. Vários jornalistas foram atacados durante os distúrbios, alguns por manifestantes e outros pela polícia, segundo o Comité para a Proteção dos Jornalistas, que afirmou estar a documentar os incidentes.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE