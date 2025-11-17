Vídeo. Grécia assinala aniversário da revolta do Politécnico de 1973

Gregos reuniram-se na Universidade Politécnica de Atenas, na terça-feira, para assinalar o aniversário da revolta estudantil de 1973 contra a ditadura militar.
Depositaram-se flores no memorial e no portão destruído por um carro de combate durante a repressão.
Realizaram-se, sob forte segurança, as marchas anuais até à Embaixada dos Estados Unidos, com vias principais encerradas e estações de metro fechadas.
Protestos de 1973, em que se acredita que pelo menos 20 pessoas foram mortas, continuam a ser um momento determinante na luta da Grécia pela democracia.