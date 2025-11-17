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Pessoas levantam os braços ao deporem uma coroa num monumento que homenageia estudantes mortos na revolta pró-democracia de 1973
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Vídeo. Grécia assinala aniversário da revolta do Politécnico de 1973

Últimas notícias:

Milhares em Atenas assinalaram o aniversário do levante do Politécnico de 1973 com homenagens e marchas, sob reforço da segurança policial.

Gregos reuniram-se na Universidade Politécnica de Atenas, na terça-feira, para assinalar o aniversário da revolta estudantil de 1973 contra a ditadura militar.

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Depositaram-se flores no memorial e no portão destruído por um carro de combate durante a repressão.

Realizaram-se, sob forte segurança, as marchas anuais até à Embaixada dos Estados Unidos, com vias principais encerradas e estações de metro fechadas.

Protestos de 1973, em que se acredita que pelo menos 20 pessoas foram mortas, continuam a ser um momento determinante na luta da Grécia pela democracia.

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