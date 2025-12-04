Vídeo. Croácia: natação em águas frias em Opatija ganha adeptos como tradição de bem-estar no inverno

A natação em águas frias está a ganhar popularidade em Opatija, um histórico destino de bem-estar na costa adriática da Croácia.
A prática, promovida localmente há mais de duas décadas, tornou-se uma tradição de inverno reconhecida e atrai residentes e turistas.
O encanto de Opatija assenta no clima ameno, no ar marinho limpo e na herança do século XIX como estância de saúde à beira-mar.
Hoje, a cidade continua a desenvolver esse legado através de centros médicos, instalações de spa e do passeio marítimo Lungomare, com 12 quilómetros, que liga localidades costeiras e permite atividades ao ar livre todo o ano.