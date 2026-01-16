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Bombeiros extinguem incêndio no local da explosão em Utrecht, Países Baixos
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Vídeo. Países Baixos: fuga de gás provoca explosão e incêndio no centro de Utrecht

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Explosão por fuga de gás no centro histórico de Utrecht fere quatro pessoas, danifica edifícios e desaloja 100 moradores. Autarca admite atraso no regresso devido a destroços.

As autoridades dos Países Baixos responderam esta quinta-feira a uma explosão e a um incêndio numa rua residencial no centro de Utrecht. As autoridades confirmaram que a explosão se deveu a uma fuga de gás, indicando que a fuga foi selada e não há indícios de crime.

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Prosseguem inspeções estruturais em edifícios históricos danificados, enquanto cerca de 100 moradores permanecem alojados num hotel, após terem sido retirados. A autarca Sharon Dijksma advertiu que poderá demorar até que as pessoas possam regressar, devido à grande quantidade de destroços e vidros partidos.

A explosão ocorreu a meio da tarde, junto ao centro histórico da cidade, levando residentes e clientes a fugir para ruas próximas. Vários edifícios ficaram danificados e as chamas espalharam-se rapidamente, segundo os serviços de emergência. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio, mas inicialmente não entraram em algumas habitações devido a preocupações com a estabilidade estrutural.

A emissora pública NOS, citando um responsável local pelos serviços de emergência, informou que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Duas receberam assistência no local e uma foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros, enquanto um transeunte se sentiu indisposto. Não há registo de vítimas mortais.

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