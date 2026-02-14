Vídeo. Brasil abre carnaval no Rio com bloco de rua Carmelitas

Cortejo de rua das Carmelitas levou multidões a Santa Teresa esta sexta-feira, num percurso íngreme por baixo do Convento de Santa Teresa, com vista sobre o Rio de Janeiro. Acompanhados por bandas de samba, os foliões subiram pelo bairro histórico, num dos primeiros grandes eventos de rua da época de Carnaval.

Organizadores marcaram um segundo cortejo, mais pequeno, para a manhã de sábado, pensado para os moradores antes de os grandes blocos tomarem conta da cidade nos próximos dias.

O grupo Carmelitas recebeu o nome do vizinho Convento de Santa Teresa e de uma lenda local sobre uma freira que terá saído às escondidas para se juntar à festa. Para a fazer confundir-se com a multidão, os foliões desfilam de hábito e seguem ao lado de um boneco gigante vestido da mesma forma.

Nascido na década de 1990, criado por moradores inspirados nos encontros do Parque das Ruínas, o Carmelitas atrai hoje milhares de pessoas.