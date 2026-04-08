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Nesta foto tirada na sexta-feira, 19 de março de 2010, um agricultor trabalha num campo de papoilas em Marjah, Afeganistão
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Vídeo. Paquistão: polícia destrói campos de papoila do ópio

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A polícia paquistanesa destruiu hectares de campos de papoila‑do‑ópio numa região tribal junto à fronteira afegã, enquanto agricultores alegam que a pobreza lhes deixa poucas alternativas

A polícia paquistanesa destruiu campos de papoila-do-ópio numa remota região tribal do noroeste do Paquistão, no âmbito de uma operação antidroga.

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Os agentes usaram paus para cortar e arrancar plantas ao longo de vários hectares no distrito de Mohmand, perto da fronteira com o Afeganistão.

As imagens mostram polícias e habitantes a arrancarem as plantas enquanto outros observam a operação. As autoridades explicaram que a campanha pretende travar a produção de droga.

Os agricultores locais, porém, afirmam depender do cultivo de papoila devido à pobreza e à falta de serviços básicos, alertando que as culturas alternativas dão menos rendimento e garantem poucos meios de subsistência.

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