Um manifestante utilizando sinalizadores, protesta para exigir a libertação de prisioneiros políticos e reivindica novas eleições no centro de Tbilisi, Geórgia, na segunda-feira, 31 de março de 2025.
No Comment

Vídeo. rotestos em Tbilisi exigem novas eleições e libertação de prisioneiros

Últimas notícias:

Grupos de oposição e organizações da sociedade civil realizaram um protesto em frente ao edifício do Parlamento da Geórgia no dia 31 de março, escolhendo simbolicamente o Dia da Restauração da Independência do país.

Milhares de pessoas reuniram-se em Tbilisi, na segunda-feira, para protestar contra as recentes políticas do governo e exigir novas eleições.

Os manifestantes também pedem a libertação dos prisioneiros detidos durante a escalada de manifestações no final de 2024. Os protestos foram desencadeados pela decisão do primeiro-ministro Irakli Kobakhidze, em novembro, de suspender o processo de integração da Geórgia na UE.

Os líderes da oposição acusam o partido no poder, "Sonho Georgiano", de suprimir as liberdades democráticas, fazendo comparações com o autoritarismo da Rússia. Instam, ainda, os aliados ocidentais a apoiar a luta democrática da Geórgia.

