Vídeo. rotestos em Tbilisi exigem novas eleições e libertação de prisioneiros

Milhares de pessoas reuniram-se em Tbilisi, na segunda-feira, para protestar contra as recentes políticas do governo e exigir novas eleições.
Os manifestantes também pedem a libertação dos prisioneiros detidos durante a escalada de manifestações no final de 2024. Os protestos foram desencadeados pela decisão do primeiro-ministro Irakli Kobakhidze, em novembro, de suspender o processo de integração da Geórgia na UE.
Os líderes da oposição acusam o partido no poder, "Sonho Georgiano", de suprimir as liberdades democráticas, fazendo comparações com o autoritarismo da Rússia. Instam, ainda, os aliados ocidentais a apoiar a luta democrática da Geórgia.