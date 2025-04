Vídeo. Tarifas de Trump ameaçam ser um osso duro de roer nas oficinas alemãs

As tarifas do Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçam tornar-se um problema difícil de resolver num lugar improvável — uma pequena empresa cuja fábrica, situada nas colinas do leste da Alemanha, produz quebras-nozes artesanais que são muito procurados pelos colecionadores americanos.

Juntamente com figuras clássicas como várias versões do Pai Natal, Scrooge e o Chapeleiro Louco, os colecionáveis especificamente temáticos dos EUA são uma presença constante na Steinbach Volkskunst.

Há o Tio Sam, a Estátua da Liberdade e o Mickey Mouse.

Esta semana, uma criação de edição limitada intitulada "Resolute Desk of the President", com uma figura sentada semelhante a Trump a assinar uma "proclamação presidencial", está a ganhar forma na fábrica da Steinbach, nos arredores da pequena cidade de Marienberg, perto da fronteira com a República Checa.