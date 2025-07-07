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A polícia usa canhões de água para dispersar manifestantes durante os protestos pela democracia de "Saba Saba" de 1990 na favela de Kangemi, em Nairobi, Quénia, a 7 de julho de 2025.
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Vídeo. Polícia queniana dispersa manifestantes com gás lacrimogéneo em Nairobi

Últimas notícias:

A polícia disparou gás lacrimogéneo e utilizou canhões de água em Nairobi, na segunda-feira, enquanto protestos contra a brutalidade policial, os elevados custos de vida e a alegada corrupção tomavam conta da capital do Quénia.

Os manifestantes planearam protestos para 7 de julho, data que assinala 35 anos desde a primeira grande manifestação pelo multipartidarismo no Quénia.

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Nas últimas semanas, tensões aumentaram após confrontos mortais com a polícia, incluindo os protestos de junho que resultaram em pelo menos 16 mortos.

Principais vias de acesso à cidade foram bloqueadas na segunda-feira, com a polícia a impedir a passagem de veículos e a restringir o acesso de peões apenas a quem tinha tarefas essenciais. A maioria dos estabelecimentos comerciais permaneceu fechada devido à forte presença de segurança.

As autoridades barricaram estradas em direção ao parlamento e ao gabinete do presidente, enquanto confrontos também surgiram em localidades como Kitengela, onde manifestantes acenderam fogueiras e foram dispersos com gás lacrimogéneo.

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