Vídeo. Robôs com IA preparam-se para primeiros Jogos Mundiais de Humanoides

Trinta equipas de países como os Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Portugal vão competir em jogos de futebol totalmente autónomos de 5 contra 5.
A equipa Shanhai da Universidade Agrícola da China, vice-campeã do RoboCup de junho no Brasil, estava entre as que treinavam na segunda-feira.
Impulsionados por IA e equipados com sensores visuais, os robôs conseguem localizar a bola, movimentar-se pelo campo e recuperar após uma queda.
A maioria das equipas está a utilizar robôs fabricados na China, com cada grupo a programar os seus próprios sistemas de tomada de decisão.