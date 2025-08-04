Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Robôs humanoides demonstram as suas habilidades jogando futebol num jogo de exibição durante uma visita de imprensa antes dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides de 2025 em Pequim, China, 04.08.2025
No Comment

Vídeo. Robôs com IA preparam-se para primeiros Jogos Mundiais de Humanoides

Últimas notícias:

Equipas de robôs da China e do estrangeiro estão a treinar no local de patinagem de velocidade dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, antes dos primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, marcados para 14 a 17 de agosto.

Trinta equipas de países como os Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Portugal vão competir em jogos de futebol totalmente autónomos de 5 contra 5.

A equipa Shanhai da Universidade Agrícola da China, vice-campeã do RoboCup de junho no Brasil, estava entre as que treinavam na segunda-feira.

Impulsionados por IA e equipados com sensores visuais, os robôs conseguem localizar a bola, movimentar-se pelo campo e recuperar após uma queda.

A maioria das equipas está a utilizar robôs fabricados na China, com cada grupo a programar os seus próprios sistemas de tomada de decisão.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE