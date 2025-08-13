Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Um catador separa resíduos plásticos num aterro nos arredores de Lagos, Nigéria, na segunda-feira, 11 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Protestos exigem ação forte contra a poluição por plástico nas negociações da ONU

Últimas notícias:

O Fundo Mundial para a Natureza colocou uma esteira de resíduos plásticos em frente às Nações Unidas, em Genebra, na quarta-feira, enquanto os países procuravam finalizar o primeiro tratado global sobre poluição por plástico.

A instalação, que representava uma tartaruga, um golfinho e uma pessoa prestes a engolir resíduos, apresentava um botão vermelho de 'emergência' que instava os participantes a parar a 'inundação de plástico'. No interior, ONGs, incluindo a Greenpeace, apelavam a um acordo robusto.

A Nigéria está entre os países presentes, com Lagos a gerar cerca de 2.500 toneladas de resíduos plásticos diariamente, apesar de uma recente proibição de plásticos de uso único.

Oficiais e ativistas afirmam que a fraca aplicação da lei e a má gestão de resíduos deixam grande parte a poluir cursos de água e praias.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE