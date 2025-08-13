Vídeo. Protestos exigem ação forte contra a poluição por plástico nas negociações da ONU

A instalação, que representava uma tartaruga, um golfinho e uma pessoa prestes a engolir resíduos, apresentava um botão vermelho de 'emergência' que instava os participantes a parar a 'inundação de plástico'. No interior, ONGs, incluindo a Greenpeace, apelavam a um acordo robusto.
A Nigéria está entre os países presentes, com Lagos a gerar cerca de 2.500 toneladas de resíduos plásticos diariamente, apesar de uma recente proibição de plásticos de uso único.
Oficiais e ativistas afirmam que a fraca aplicação da lei e a má gestão de resíduos deixam grande parte a poluir cursos de água e praias.