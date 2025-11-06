Vídeo. Turquia: nível da água no lago Iznik desce 350 metros devido à seca

O lago Iznik, uma das principais fontes de água doce da Turquia, está a secar rapidamente, com o nível da água a recuar até 350 metros.
Caniçais que ficavam submersos estão agora visíveis e antigas rampas de varadouro transformaram-se em extensões de lama seca.
Especialistas alertam que a má gestão da água e o desvio de afluentes para rega estão a agravar o declínio.
Imagens aéreas mostram pontões expostos e vastas zonas secas ao longo da margem em recuo.
As autoridades impuseram restrições à rega agrícola com água do lago Iznik durante o verão.