Vídeo. Deputados e ministros sérvios entram em confrontos no parlamento

As agressões começaram depois de o primeiro-ministro Miloš Vučević ter tentado apresentar o orçamento para 2025: os deputados da oposição recorreram a apitos e cornetas para o interromper, segurando cartazes com as palavras "as tuas mãos têm sangue", aludindo à responsabilidade do governo na queda de um telhado de betão numa estação ferroviária em Novi Sad, que deixou 14 mortos.

A presidente do parlamento tentou repor a ordem mas, alegadamente, quando um deputado dos verdes se aproximou do ministro da Saúde com um autocolante que mostrava uma mão ensanguentada, este atacou-o, fazendo espoletar uma rixa geral.