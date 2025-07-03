Vídeo. Pelo menos 94 mortos em Gaza após novos ataques

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, cinco pessoas foram mortas fora de locais ligados à Fundação Humanitária de Gaza, enquanto mais de 40 morreram à espera de ajuda noutros pontos da Faixa de Gaza.
Os ataques aéreos israelitas atingiram também abrigos, matando 15 pessoas em tendas na zona de Muwasi e outras 15 numa escola na Cidade de Gaza.
Desde o início da guerra em outubro de 2023, mais de 57.000 palestinianos foram mortos, segundo o ministério, que afirma que mais de metade eram mulheres e crianças.