Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Lian Al-Za'anin é consolada por familiares enquanto lamenta a perda do pai, que foi morto a caminho de um centro de distribuição de ajuda, na Cidade de Gaza, a 3 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Pelo menos 94 mortos em Gaza após novos ataques

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Ataques aéreos e tiroteios israelitas mataram 94 palestinianos em Gaza durante a noite, incluindo 45 pessoas que tentavam aceder a ajuda humanitária.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, cinco pessoas foram mortas fora de locais ligados à Fundação Humanitária de Gaza, enquanto mais de 40 morreram à espera de ajuda noutros pontos da Faixa de Gaza.

Os ataques aéreos israelitas atingiram também abrigos, matando 15 pessoas em tendas na zona de Muwasi e outras 15 numa escola na Cidade de Gaza.

Desde o início da guerra em outubro de 2023, mais de 57.000 palestinianos foram mortos, segundo o ministério, que afirma que mais de metade eram mulheres e crianças.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE