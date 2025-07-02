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FESTIVAL NO PARAGUAI HOMENAGEIA TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E SANTOS PADROEIROS
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Vídeo. Fogo, máscaras e folclore no festival Kamba Ra’anga do Paraguai

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Os habitantes de Altos, no Paraguai, celebraram na segunda-feira o festival Kamba Ra’anga com fogo, danças e trajes tradicionais.

O festival homenageia São Pedro e São Paulo, mas também mistura rituais católicos com tradições indígenas e africanas.

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Homens vestidos com folhas de bananeira, semelhantes a figuras de 'Guaycurú', perseguem crianças pelas ruas, que se defendem com palha em chamas.

As máscaras têm um lugar central nas festividades — algumas representam animais ou arquétipos sociais, enquanto outras carregam um simbolismo profundo enraizado na história colonial.

A máscara Kamba remonta ao século XVII e reflete uma fusão de culturas indígenas e africanas.

A comunidade passa meses a preparar-se, reunindo folhas de bananeira secas e esculpindo máscaras de madeira.

Para muitos em Altos, este é mais do que um festival — é uma tradição viva.

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