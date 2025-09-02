Vídeo. Nova Deli enfrenta nova ameaça de inundações com rio Yamuna a transbordar

Em Nova Deli, o rio Yamuna ultrapassou o nível oficial de perigo, aumentando os receios de inundações nos bairros mais baixos.
Gurugram, nos arredores da cidade, viu estradas e casas inundadas, paralisando o trânsito. Punjab, com uma população de mais de 30 milhões, registou 29 mortes este mês devido a incidentes relacionados com a chuva, além de extensos danos nas colheitas e no gado.
Milhares de pessoas foram evacuadas das suas casas inundadas com o apoio do exército e das equipas de emergência.
O instituto meteorológico prevê mais chuvas fortes até quarta-feira.