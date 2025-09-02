Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Um homem carrega o seu filho e atravessa águas de inundação após o rio Yamuna, inchado por chuvas incessantes nas regiões mais altas, ter transbordado as suas margens, em Nova Deli, Índia, 02.09.2025
No Comment

Vídeo. Nova Deli enfrenta nova ameaça de inundações com rio Yamuna a transbordar

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Fortes chuvas de monção atingiram o norte da Índia na terça-feira, causando a morte de pelo menos 10 pessoas em 24 horas e forçando as autoridades a fechar escolas e escritórios em várias áreas.

Em Nova Deli, o rio Yamuna ultrapassou o nível oficial de perigo, aumentando os receios de inundações nos bairros mais baixos.

Gurugram, nos arredores da cidade, viu estradas e casas inundadas, paralisando o trânsito. Punjab, com uma população de mais de 30 milhões, registou 29 mortes este mês devido a incidentes relacionados com a chuva, além de extensos danos nas colheitas e no gado.

Milhares de pessoas foram evacuadas das suas casas inundadas com o apoio do exército e das equipas de emergência.

O instituto meteorológico prevê mais chuvas fortes até quarta-feira.

