Vídeo. Peça ‘Oppenheimer’ encenada no aniversário da bomba de Hiroshima

Interpretada em inglês pelo Theatre Nohgaku no Kita Noh Theatre na quarta-feira, a peça explora o remorso de Oppenheimer pela devastação causada pela bomba durante a Segunda Guerra Mundial.
O fantasma de Oppenheimer, consumido pela culpa, promete aliviar o sofrimento humano através de uma dança simbólica.
John Oglevee, que desempenhou o papel principal, afirmou que criar e partilhar obras baseadas em atrocidades passadas é doloroso para todos os envolvidos.
A peça, escrita em 2015, foi apresentada no Japão pela primeira vez. Uma segunda apresentação está agendada para sábado, no aniversário do bombardeamento de Nagasaki.