Peça Noh 'Oppenheimer' encenada para assinalar 80º aniversário do bombardeamento de Hiroshima
No Comment

Vídeo. Peça ‘Oppenheimer’ encenada no aniversário da bomba de Hiroshima

Últimas notícias:

Uma peça de teatro Noh retratando o tormento interior de J. Robert Oppenheimer, o cientista por trás da bomba atómica, foi encenada em Tóquio para assinalar os 80 anos desde o bombardeamento de Hiroshima.

Interpretada em inglês pelo Theatre Nohgaku no Kita Noh Theatre na quarta-feira, a peça explora o remorso de Oppenheimer pela devastação causada pela bomba durante a Segunda Guerra Mundial.

O fantasma de Oppenheimer, consumido pela culpa, promete aliviar o sofrimento humano através de uma dança simbólica.

John Oglevee, que desempenhou o papel principal, afirmou que criar e partilhar obras baseadas em atrocidades passadas é doloroso para todos os envolvidos.

A peça, escrita em 2015, foi apresentada no Japão pela primeira vez. Uma segunda apresentação está agendada para sábado, no aniversário do bombardeamento de Nagasaki.

